Canvi de plans

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:56

MARGOT LLOBERA PARTICIPA A LA BAJA DEHESA

Margot Llobera segueix amb la seva preparació de cara al Dakar i aquest cap de setmana disputarà la Baja TT Dehesa d’Extremadura. En aquesta prova, la corredora s’estrenarà en competició amb la KTM 450 Rally, la moto que va adquirir per la cursa més dura del món.

La prova tindrà un total de 480 quilòmetres, dels quals 303 seran d’especial contra el crono. Llobera va manifestar abans de l’inici de la prova que “tinc l’al·licient d’estrenar en competició la moto i també una nova decoració, i amb un any tan complicat és increïble poder tornar a estar sobre la moto”.

La Covid-19 ha canviat el dia a dia i els plans de moltes persones, entre les quals el pilot de camions Jordi Ginesta. A principi d’any va complir mitja vida al Dakar, amb 30 edicions de la cursa més dura del món als seus 60 anys. Però ja llavors explicava al Diari que aquella seria la seva última presència a la prova. El canvi d’ubicació a l’Aràbia Saudita o el model del ral·li de l’aventura pura dels anys vuitanta i noranta al negoci actual, segons el seu parer, van fer que decidís posar-hi el punt final, un parer que va refermar al febrer quan el Govern va fer una rebuda a tots els pilots del país presents al Dakar.Però a mitjan març va arribar el coronavirus i tot va canviar. De fet, Ginesta admet que aquest és el principal motiu per animar-se i ser a la línia de sortida del Dakar el 3 de gener a Jeddah (Aràbia Saudita). “Amb l’any tan dur que hem tingut m’anirà bé tornar-hi per poder esbargir-me una mica”, reconeix, i afegeix que, “a més, l’equip amb el qual estava [el Team Boucou] s’havia portat molt bé amb mi i no havien trobat conductor per al camió 6x6, que és una mica especial”. Per últim, clou que “entre que jo tenia ganes amb tot el que està passant i el fet de fer-los un favor, finalment he decidit tornar-hi”.Com és habitual, Ginesta no anirà al Dakar a competir com a tal, sinó que formarà part dels camions d’assistència del Team Boucou. De moment sap que farà l’assistència dels equips oficials de Nissan, però està pendent que la seva esquadra tanqui altres clients com Nani Roma o Sebastian Loeb, però el corredor destaca que “està sent molt dur per a tots i és difícil trobar gent perquè hi haurà menys inscrits que l’any passat”. De fet, tot i tenir-ho tot preparat, no té del tot clar que s’acabi fent la cursa i assenyala que “nosaltres estem preparats, però no m’estranyaria que a última hora es digui que no es fa”, i admet que “per ells es farà sense problemes, però només que França digui que no, malament”.Per tal de reduir al màxim els riscos, el Dakar tindrà una bombolla sanitària per intentar que es pugui desenvolupar sense incidents. L’empresa ASO també organitza el Tour de França i realitzarà un protocol similar al de la ronda ciclista. Tots els participants i membres dels equips hauran de fer-se dues proves PCR al punt d’origen, i una altra més quan arribin a l’Aràbia Saudita, i si es detecten dos positius en un mateix equip aquest haurà d’abandonar la competició. A més, hi haurà una altra ronda de tests un cop acabi el Dakar abans de tornar als països d’origen per prevenir.El Dakar arrenca dimecres amb la presentació oficial de l’edició del 2021 i, tot i els dubtes, l’experimentat Jordi Ginesta no hi faltarà per 31a vegada.