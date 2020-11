Andorrà tindrà una seu de votació per a les eleccions de l'FC Barcelona

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:51

Andorra serà una de les seus de votació per a les eleccions a l’FC Barcelona que estan previstes per al 24 de gener del 2021. A causa de l’actual situació sanitària, la Generalitat de Catalunya obliga el club a fer uns comicis descentralitzats, i entre els deu punts de votació que planteja l’entitat hi haurà el Principat, segons va avançar ahir TV3.



La junta gestora que dirigeix el Barça té previst situar punts per votar al Camp Nou i Palau Blaugrana, i fora de Barcelona a Lleida, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre, Madrid, València i Andor­ra. Aquesta llista de seus serà la definitiva sempre que ho autoritzin els comandaments sanitaris, així com als diferents territoris on es pretén situar les urnes. El Principat compta amb quasi un miler de socis blaugrana i ja havia de ser punt de votació pel vot de censura contra Bartomeu.