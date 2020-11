Retorn triomfal (82-69)

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:05

EL VESTIDOR

“Hem fet el partit que esperàvem”

IBON NAVARRO. L’entrenador del morabanc andorra va mostrar-se satisfet després de la victòria contra el conjunt belga i va manifestar que “hem fet el partit que esperàvem, 25 minuts d’alts i baixos, bé a nivell d’energia i intensitat, i també bon ritme de joc”, i va assenyalar que “hem guanyat un partit molt important especialment per les sensacions, perquè no era fàcil jugar, ni fer-ho com ho hem fet, i també per la tornada de Moussa”.

El MoraBanc Andorra va tornar a la competició amb una victòria per 82 a 69 contra el Telenet Giant d’Anvers després del brot de Covid-19 que va patir l’equip. Tot i no ser un duel molt lluït per moments, els homes d’Ibon Navarro van retrobar-se amb el triomf en un partit d’equip marcat pel retorn de Moussa Diagne.Els tricolors van arrencar el matx endolladíssims i gairebé com si no hagués passat res durant aquestes últimes setmanes. Una carta de tir immaculada des de més enllà dels 6,75 metres amb quatre cistelles sense errada va proporcionar una primera diferència per al MoraBanc amb el 14 a 5. L’encert va anar baixant i el MoraBanc ho va notar, ja que no podia fer gala del seu potencial físic tal com li agradaria, fet que van aprofitar els visitants per empatar el partitdesprés d’un 1 a 10 de parcial amb una gran incidència del joc interior belga. La resposta va ser un altre parcial de 9 a 2 per manar al final del primer quart (24-17).L’equip, fruit de la inactivitat i de la falta de ritme, anava a batzegades i no s’acabava de trobar del tot còmode sobre la pista pel partit dur i físic que plantejava el Telenet, especialment amb la figura de Fall-Faye, però la irrupció de Tyson Pérez abans del descans amb dos triples consecutius (va ser la principal arma dels tricolors amb un 60 per cent d’encert a la primera part) i una esmaixada espectacular va fer arribar l’equip al descans amb la màxima diferència fins al moment amb el 50 a 38 que mostrava el marcador.Moussa Diagne va tornar a disputar un partit després de 257 dies sense fer-ho, i va protagonitzar l’ensurt del dia just abans del descans, quan va demanar el canvi. Les alarmes es van encendre quan el pivot deixava el parquet coix cap al vestidor al costat del metge, però va quedar en un ensurt i va poder tornar a la pista.A la represa els tricolors van arribar a estar 20 amunt (58-38) gràcies sobretot a l’encert des del triple, però el matx seguia sent una muntanya russa, i una reacció belga els tornava a situar a deu punts i dins del partit a falta de l’últim quart (64-54). Els tricolors van arrencar 9 a 3 conscients que era un triomf molt important per deixar-lo escapar, i tot i tímids apropaments del conjunt d’Anvers, el MoraBanc va controlar el duel al tram final per assegurar la tercera victòria en sis duels europeus i fer una passa més per lligar el pas al Top-16.Oriol Paulí va ser el millor del partit amb 11 punts, 9 rebots i 4 recuperacions, que li van suposar 19 crèdits de valoració, mentre que David Jelínek va ser el màxim anotador dels tricolors amb 20 punts i quatre triples.Gairebé sense temps per refer-se, el MoraBanc es posa avui mateix en mode ACB perquè l’equip torna demà a la competició domèstica amb una complicada visita a la pista de l’Herbalife Gran Canària (20.45 h).