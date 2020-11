Resignació per l'absència de competició fins al gener

Els clubs que juguen a Catalunya no ho podran fer fins l’any que ve, segons el pla de desescalada de la Generalitat

Els clubs del país que disputen competicions catalanes no podran tornar a jugar, com a mínim, fins al 4 de gener, segons es desprèn del pla de desescalada que va presentar ahir la Generalitat de Catalunya. Segons aquest document, des de dilluns ja es podrà entrenar a Catalunya (al país no s’han arribat a aturar les sessions preparatòries) i fins al 2021 no es podran reprendre les lligues i campionats d’àmbit català. Aquesta decisió afecta diversos clubs com Andorra HC, CV Valls d’Andorra, FS Encamp, Enfaf femení i de futbol sala (tots aquests en categories sènior i de base), a