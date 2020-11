Raül Ferré aconsegueix el títol de campió d'Espanya de muntanya en categoria 2

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:13

Redacció Andorra la Vella

Raül Ferré va proclamar-se campió d’Espanya de muntanya en categoria 2 en el seu any de debut al certamen. El pilot d’Speed Car va certificar el títol després de dues bones actuacions a les úniques proves puntuables a causa de la Covid, la Pujada Bolulla-Tàrbena i la Pujada a Eivissa.

El membre del programa de joves pilots de l’ACA va manifestar que “vam decidir utilitzar el pressupost previst per al Campionat de Catalunya, objectiu inicial de l’any, per afrontar el nou repte”, i va cloure que “estic molt content amb el resultat final”.

Ferré tancarà el curs el cap de setmana vinent a la Pujada 2020-Memorial Lluís Costa, a Santa Maria de Villalba.