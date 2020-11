Èxode internacional del MoraBanc Andorra

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:03

Fins a un total de set jugadors del MoraBanc Andorra marxaran amb les seves seleccions després del partit de dissabte a la pista de l’Herbalife Gran Canària per disputar partits de classificació per l’Eurobasket del 2022 i l’Afrobasket del 2021.

El combinat amb més representació tricolor serà l’espanyol, amb Tyson Pérez, Oriol Paulí i Nacho Llovet a la preconvocatoria de 16 homes de Sergio Scariolo. Després de les proves de Covid la llista quedarà en els 13 jugadors que s’enfrontaran a Romania i Israel a València en un duel que seran en format bombolla. També serà a la ciutat espanyola per enfrontar-se a Romania i Israel Tomasz Gielo, que ha estat cridat per la selecció polonesa. L’últim jugador del MoraBanc en disputar partits a Europa serà Haukur Palsson, que ha estat cridat per Islàndia per jugar contra Luxemburg i Kosovo dos duels de la primera fase del Premundial. En el cas de l’aler s’haurà de veure si finalment viatja, ja que ahir va ser baixa contra el Telenet.

A més, el MoraBanc tindrà també representació als duels de classificació per l’Afrobasket del 2021, ja que Clevin Hannah i Malik Dime han estat convocats pel Senegal. La selecció africana s’enfrontarà a Kenia, Moçambic i Angola.