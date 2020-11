'Encistellar estereotips' per fomentar el bàsquet femení

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:11

Redacció Andorra la Vella

La Federació Andorrana de Basquetbol va presentar ahir la tercera edició de Her World, Her Rules, la campanya apadrinada per la FIBA per promocionar la pràctica del bàsquet femení. Després de dos anys d’èxit, la FAB ha escollit aquest any el lema Encistellem els estereotips, que pretén trencar amb els tabús que hi ha en el bàsquet, i en l’esport femení en general, segons van explicar des de la federació. Per fer-ho, diverses jugadores fan una bola amb un paper amb algun d’aquests tòpics que després encistellen.



El projecte Her World, Her Rules ha permès durant els últims anys triplicar les practicants de bàsquet al país (s’ha passat d’unes vint a vuitanta jugadores), i després d’aquest augment la voluntat de la FAB en aquesta nova edició és poder consolidar aquest nombre de llicències. A més, per ajudar en aquesta consolidació, des de la FAB i la FIBA es pagarà una part de les quotes de les jugadores, i també hi haurà descomptes als campus de vacances escolars.



Betty Cebrián, cap de bàsquet femení de la FIBA, va lloar la Federació Andorrana de Basquetbol i va assegurar que “Andorra torna a ser un any més un exemple per a les altres federacions”.