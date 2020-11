Torna Diagne

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:03

L'ARBITRE IGOR ESTEVE DIRIGIRÀ PARTITS DE LA PRÈVIA DEL MUNDIAL 2023

L’àrbitre andorrà Igor Esteve ha estat designat per la FIBA per dirigir partits dels pre-qualifiers de la FIBA World Cup 2023. Esteve estarà al grup A amb seu a Matosinhos (Portugal) on hi haurà les seleccions nacionals d’Albània, Bielorússia, Xipre i Portugal. Aquesta finestra FIBA, que es jugarà en formats de bombolla, començarà el 24 de novembre i s’allargarà fins al dia 29. Esteve es troba en un moment molt dolç i, de fet, ja va ser el primer àrbitre andorrà que xiulava en categoria A de la FIBA, la màxima categoria internacional. A més, va dirigir la final de bàsquet dels Jocs dels Petits Estats de San Marino 2017. De ben segur que Esteve va ser un dels miralls en què es miren els participants d’operació Àrbitre, la campa­nya de captació que va iniciar la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) amb l’objectiu d’incorporar nous col·legiats. Antonio Zamora és l’encarregat d’impartir la formació online que consta de vàries sessions de curta durada. Tots aquells que superin la part online finalitzaran la seva formació amb vàries sessions presencials i ja podran començar a exercir en els diversos projectes que té en marxa la FAB, especialment en aquells dirigits a les categories de base.

Després de 20 dies sense poder competir assotat pel brot de coronavirus, el MoraBanc Andorra afronta aquest vespre davant el Giants Telenet Antwerp al Poliesportiu (20.00 hores) un partit ben especial. El del retrobament amb la pista i amb un rival, el de la tornada a l’hàbitat natural i amb aquella agradable sensació de competir. La sempre exigent Eurocup donarà la benvinguda a un equip tricolor que ha patit durant tres setmanes fins a 14 casos de Covid, entre jugadors i membres del cos tècnic. El gran escull i un dels principals problemes, més enllà del conjunt belga, serà sens dubte la falta de ritme després de no jugar des del 27 d’octubre, dia que el MoraBanc va rebre a la bombonera el Lietkabelis Panevezys lituà. Tenint en compte que Ibon Navarro té garantit un roster de com a mínim vuit jugadors, que és el que marca el protocol de l’Eurocup per poder encarar el partit, l’altra incògnita serà saber quina serà la composició definitiva de l’equip. Al tancament de l’edició, el club estava pendent encara dels resultats d’algunes de les proves PCR i, en cas que siguin negatives, el tècnic tricolor podria disposar de gairebé tota la plantilla.En aquest sentit, a banda de buscar la segona victòria consecutiva per primer cop aquesta temporada en la competició, el partit podria significar l’esperat retorn de Moussa Diagne. El pivot senegalès, que ha estat vuit mesos sense poder jugar per la lesió a la cama esquerra, ja porta uns dies a un nivell apte i aquests dos dies ha treballat amb el grup. És el cas, també, de Bandja Sy. Navarro va explicar ahir que “pot ser el dia del retorn de Diagne i de Sy. És clar que un dels dos jugarà, perquè Palsson no ho farà i estaran segur a la convocatòria”. Aconseguir el triomf sembla innegociable per al MoraBanc Andorra per mantenir les opcions de classificació per al Top-16, davant d’un Giants Telenet que encara no coneix la victòria però que, tot i acumular set derrotes, ha fet un millor bàsquet del que sembla pels resultats. Encara que estiguin gairebé sentenciats, les remotes opcions dels belgues passen per guanyar al Poliesportiu i això els fa perillosos. “El partit és molt important per a nosaltres i hem d’estar més units que mai perquè és clar que en les circumstàncies que arribem serà difícil”, va afirmar David Jelínek, que va afegir que “l’ambient és excel·lent des que ens hem tornat a veure i hem reprès la feina”. L’escorta txec creu que “encara que ens costi lluitarem segur i donarem el màxim”. Va ser, precisament, davant l’Antwerp al Lotto Arena on l’equip tricolor va aconseguir un terapèutic primer triomf en la competició, amb un gran Jeremy Senglin.El coronavirus, el seu impacte i les seves conseqüències va ser un dels temes que va haver d’afrontar ahir Ibon Navarro durant la seva compareixença telemàtica. “La situació és estranya després de tres setmanes sense competir però és clar que tenim un partit molt important per a nosaltres”. El tècnic va exposar que “la situació en què arribem deixa clar que és un partit diferent però tindrem energia i ganes de competir”. Navarro ha estat un dels 14 afectats per Covid-19 a l’equip i es va referir a les afectacions amb coneixement, serietat i convicció. “Sabem que estem davant d’una pandèmia mundial i estem veient per televisió com molta gent ho passa malament i fins i tot hi ha morts, a nosaltres ens ha colpejat fort la malaltia però som uns privilegiats per poder tornar a estar desenvolupant la nostra feina amb normalitat.”