Hocine Haciane amplia el contracte i es vincula indefinidament a la federació

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:13

La Federació Andorrana de Natació (FAN) i l’ex-nedador andorrà Hocine Haciane han arribat a un acord per ampliar el contracte del tècnic que passa ara a ser un treballador indefinit de la federació. Haciane, d’aquesta manera, es vincula de manera permanent amb el cos tècnic de FAN, resolent una de les prioritats que el president, Joan Clotet, tenia des que va accedir al càrrec. La signatura es va portar a terme ahir a la seu central d’Andbank i Clotet va manifestar que “és un acord important per a nosaltres ja que vinculem el millor nedador que ha tingut Andorra amb la federació”, i va afegir que aquest acord amb Haciane significa “un bon mirall per als petits que pugen”.