El VPC femení no competirà fins al 16 de gener

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:12

El VPC femení no podrà iniciar la temporada fins al cap de setmana del 16 i el 17 de gener. Aquesta és la nova data que va decidir la Federació Catalana de Rugbi un cop s’ha conegut el pla de desescalada de la Generalitat. Una decisió que, òbviament, està supeditada a les mesures que prengui el Procicat. L’equip de Dani Raya no competeix des del 22 de febrer, quan va caure a l’Estadi Nacional davant l’AVRFCB per 19 a 24. Les noies segueixen entrenant per estar a punt per a l’inici del curs.