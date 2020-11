Els tricolors s’han imposat al Telenet Giants d’Anvers

El MoraBanc reapareix amb victòria (82-69) Tyson Pérez i Moussa Diagne lluiten per un rebot. Fernando Galindo

Actualitzada 19/11/2020 a les 21:52

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha tornat a la competició amb una victòria davant del Telenet Giants d’Anvers 82-69 en un duel marcat pel retorn de Moussa Diagne vuit mesos després del seu últim partit com a tricolor.



Els tricolors han arrencat bé guiats des del triple i agafant una diferència de nou punts (14-5), però el conjunt visitant s’ha anat trobant millor sobre el parquet liderat per Faye, que ha fet anar de corcoll a la defensa del MoraBanc, tot i que un bon final de quart ha tornat a posar els homes d’Ibon Navarro amb el 24-17. Els tricolors anaven a batzegades i no aconseguien acabar de trencar el partit fins que al tram final de la primera meitat, gràcies a diverses accions seguides de Tyson Pérez, han posat una marxa més i han obtingut la màxima diferència (50-38) just abans de passar pels vestidors. Un descans que ha coincidit amb un ensurt de Moussa Diagne, que ha demanat el canvi i s’ha retirat coix ajudat pel metge de l’equip.

-

A la represa el pivot senegalès ha pogut tornar a jugar, i el MoraBanc s’ha arribat a situar 20 amunt (58-38), tot i que una nova embranzida dels visitants els ha situat a només 10 punts al final del tercer quart (64-54). Un 9-3 de sortida a l’últim quart ha deixat el matx gairebé vist per sentència, i els tricolors no han donat opcions al conjunt belga perquè pogués endur-se el partit tot i la insistència del visitant Fall-Faye, que ho ha intentat de totes maneres.



Oriol Paulí ha estat el millor tricolor amb 11 punts, 9 rebots, 4 recuperacions i 19 de valoració, mentre que David Jelínek, amb 20 punts, ha estat el màxim anotador del MoraBanc.



Gairebé sense temps per recuperar-se, els tricolors pensen ja amb el retorn a l’ACB que es produirà dissabte a la pista de l’Herbalife Gran Canaria.