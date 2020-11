Actualitzada 18/11/2020 a les 06:17

Redacció Andorra la Vella

Joan Verdú i Axel Esteve faran la primera aparició del curs divendres a Arosa (Suïssa) en un gegant FIS. De fet, tant Verdú com Esteve tenien programades les participacions avui i demà en dos gegants FIS més, a Zinal, però van ser anul·lats, així com les dues Copes d’Europa a Reiteralm. Mimi Gutiérrez arriba avui a Levi (Finlàndia), on disputa la Copa del Món d’eslàlom aquest cap de setmana.