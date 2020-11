Final per oblidar (0-5)

Actualitzada 18/11/2020 a les 07:09

LA SELECCIÓ SUB-21 CAU A ÀUSTRIA A L'ÚLTIM PARTIT DEL PREEUROPEU (4-0)

La selecció sub-21 va caure 4 a 0 contra Àustria a l’últim partit de la fase de classificació per a l’Europeu de la categoria en un duel que va arrencar malament des del primer moment. Tot just als tres minuts, Albert Alavedra va cometre un penal sobre Adamu que Hannes Wolf no va desaprofitar, i al minut 11 Marco Grüll va fer el segon que deixava el partit pràcticament sentenciat tot just començar. No va millorar gaire la cosa abans del descans, ja que Wolf va deixar el duel vist per a sentència amb el 3 a 0 amb què es va arribar al descans.

A la represa, el duel va seguir la mateixa tònica amb Àustria dominant, però només va anotar al tram final amb un penal de Wöber.

La sub-21 tanca la fase de classificació amb cinc punts en deu partits i amb dos moments per al record, l’empat 3 a 3 contra Anglaterra i la victòria 2 a 0 contra Turquia. A més, els tricolors van sumar un punt contra Albània (2-2).

La selecció nacional va tancar la seva segona participació a la Lliga de les Nacions de la UEFA amb una derrota per 0 a 5 contra Letònia en un duel en què els tricolors no van tenir quasi opcions, i on les úniques notes positives van ser el centenari de Marcio Vieira i el debut de Christian Garcia, tot i ser expulsat, amb l’absoluta.El duel va arrencar de la pitjor manera possible per als homes de Koldo Álvarez de Eulate, que van veure com els visitants s’avançaven als sis minuts. El conjunt letó va desaprofitar dues clares ocasions, primer una de Kamess que va treure Gomes i després una d’Ikaunieks que va anar al pal. A la tercera, els visitants no van fallar i van obrir el marcador amb una acció de Cernomordijs, que va aprofitar una jugada enrevessada dintre de l’àrea petita. L’equip intentava sortir, però li costava molt a causa de la pressió de Letònia, i el que va estar a punt d’arribar va ser el 0 a 2 amb una rematada de Gutkovskis després d’avançar-se a la defensa, però per a fortuna del combinat nacional la pilota va sortir fregant el pal.Precisament l’atacant letó va tenir-ne una altra abans de la mitja hora de joc, però no va mostrar-se encertat, igual que tampoc va estar-ho Joan Cervós, que amb un xut llunyà va tenir la primera opció per als del Principat a les acaballes de la primera meitat. Posteriorment va provar-ho Marcio, que ahir va arribar a la xifra rodona de 100 partits com a internacional, a la sortida d’un córner, però el marcador no es va tornar a moure i es va arribar al descans amb el 0 a 1.A la represa, el duel va arrencar tens i amb moltes interrupcions (ja ho havia estat a la primera meitat), i amb els letons que donaven per bo el 0 a 1 i es mostraven molt menys expeditius en atac del que ho havien estat al primer temps, fins que gairebé del no-res els visitants van trobar-se el 0 a 2 gràcies a Ikaunieks, que va aprofitar una pilota morta a l’àrea. I gairebé sense temps per digerir el segon, tres minuts després, Ikaunieks, de nou, va sentenciar el partit amb el 0 a 3 a la sortida d’un córner. La selecció semblava enfonsada, però Marcio va estar a punt de retallar les diferències tot seguit amb una gardela des de mitja distància, però va arribar el quart per als visitants amb un xut de Gutkovskis des del punt de penal. Al 90, encara es va fer la ferida més gran amb un penal de Christian García, que va ser expulsat, i el 0 a 5 definitiu. Amb la derrota, Andor­ra acaba última de grup amb dos punts en sis partits disputats. La següent cita serà el Premundial al març.