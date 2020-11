El MoraBanc Andorra torna demà a la competició L'equip va fer el primer entrenament des del 31 d'octubre. BC Andorra

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:12

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El MoraBanc tornarà demà a jugar un partit després del brot de la Covid-19. Serà a les vuit del vespre, al Poliesportiu, davant el Giants Telenet Antwerp a l’Eurocup. Les darreres proves PCR realitzades als jugadors que havien donat negatiu van confirmar el resultat i, per tant, el tècnic, Ibon Navarro, podrà disposar del mínim de vuit jugadors amb dues PCR negatives que exigeix l’Eurocup per poder competir.



Tot i que els jugadors que han negativitzat la malaltia s’han estat exercitant separadament i sense tenir cap contacte entre ells, ahir l’equip va poder fer el primer entrenament grupal des del 31 d’octubre.



Atesa la situació, el MoraBanc haurà d’afrontar, des d’ara fins posar-se al dia, un calendari molt atapeït per tal de recuperar els partit ajornats, i ara reprogramats, a causa del brot de Covid-19 a l’equip. Els tricolors jugaran fins a 11 partits en poc més d’un mes –tres d’Eurocup i vuit de Lliga ACB–. A més, l’inici del 2021 serà força actiu amb tres partits en una setmana: Baskònia i Reial Madrid amb 24 hores de descans, i Fuenlabrada.