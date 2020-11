Actualitzada 18/11/2020 a les 06:16

Redacció Andorra la Vella

La Federació Internacional de Motociclisme (FIM) ha donat a conèixer el calendari provisional del Mundial X-Trial per al 2021 i la prova andorrana, prevista inicialment per al maig, se celebrarà el 9 d'octubre vinent. Les rondes s'han distribuït al març i el novembre de l'any vinent, amb dues dates reservades en cas que es requereixi una nova programació a conseqüència de la Covid-19. La temporada, que començarà més tard de l'habitual, s'iniciarà el 6 de març a Braga (Portugal) i tindrà aturades destacades, com la del 12 de març a Chalon-sur-Saône (França), i les habituals a Wiener Neustadt (Àustria). El calendari, a banda d'Andorra, també tindrà aturada a Barcelona, Niça i Marsella, i serà a Liévin (França) on s'abaixarà el teló de la temporada.