Objectiu Antwerp

El MoraBanc Andorra podria tornar a la competició dijous al Poliesportiu davant del Giants Telenet

Objectiu Atnwerp Els jugadors del MoraBanc Andorra que han negativitzat la malaltia podrien reprendre avui els entrenaments grupals. Fernando Galindo

Actualitzada 17/11/2020 a les 08:39

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra té moltes possibilitats, per fi, de poder reprendre la competició dijous. El club va notificar ahir al matí que vuit jugadors van donar negatiu a les proves PCR practicades dissabte i que, si els nou tests realitzats ahir ratifiquen el resultat i tornen a donar negatiu en coronavirus, l’equip pot jugar. En aquest cas, Ibon Navarro –que també ha deixat enrere la malaltia– tindria un mínim de vuit jugadors a la seva disposició aptes per competir, que és el que marca el protocol de l’Eurocup. De fet, un dels pocs jugadors que no han patit la malaltia és Bandja Sy, que es troba encara lesionat, i, a més, es va prorrogar un mes més l’estada a l’equip de l’ala-pivot Tomasz Gielo.



Ahir els vuit jugadors que ja han negativitzat l’afecció van fer treball individualitzat, cadascun en una zona de les instal·lacions i sense mantenir cap contacte. En cas de confirmar-se el negatiu, els jugadors ja podran preparar junts i amb activitats grupals el partit de dijous al Poliesportiu contra el Giants Telent Antwerp, corresponent a la setena jornada de l’Eurocup, un enfrontament que s’havia d’haver disputat el dia 10. Pel que fa a la Lliga Endesa, el MoraBanc reprendria la competició dissabte a las Palmas, en la seva visita a l’Herbalife Gran Canària.



Vint dies sense competir

Amb tot, el MoraBanc Andorra ha enllaçat 20 dies d’inactivitat, sense poder competir, a causa del brot de Covid-19 que ha assotat l’equip, catorze casos entre jugadors i membres del cos tècnic. L’equip no competeix des del 27 d’octubre, des del partit davant el Lietkabelis lituà a la bombonera, que va esdevenir en el preludi dels primers casos de coronavirus a l’entitat. El brot de la Covid-19 ha comportat l’ajornament i reprogramació de vuit partits entre ACB –RETAbet Bilbao a Miribilla, Guipúscoa a Illumbe, i Casademont Saragossa i Reial Madrid al Poliesportiu– i Eurocup –Antwerp, Mònaco i Virtus de Bolonya, tots a Andorra–. Aquest fet obliga els tricolors a posar-se al dia pel que fa al calendari i recuperar els partits en poc espai de temps. Un calendari atapeït que es resoldrà en dues setmanes, amb el Nadal pel mig, i amb alguns partits que l’equip haurà d’afrontar amb només 24 hores de descans. És el cas de l’enfrontament davant el Saragossa, a casa, programat per a l’11 de desembre, i la visita a Guipúscoa el dia 13. L’any nou es presenta frenètic per a l’equip perquè el 2 de gener es visita el Buesa Arena de Vitòria per jugar davant Baskonia i el dia 4 es rebrà el Reial Madrid al Poliesportiu. A més, cal tenir en compte que falta per encaixar al calendari dos partits ajornats més d’Eurocup, els dos a casa, contra el Mònaco i davant la Virtus de Bolonya, als quals els rectors de la competició no han posat encara una nova data.



Reprogramació de l’eurocup

En aquest sentit, l’Eurocup va celebrar ahir una reunió telemàtica per definir les modificacions del calendari de la temporada per, així, adaptar la competició a l’aturada actual a causa de la pandèmia. La junta va acordar retardar l’inici del Top-16, que havia de començar el 30 de desembre, i fixar-lo ara per al 13 de gener del 2021. La modificació del calendari proporcionarà una finestra ampliada per a la resta de partits reprogramats que es jugaran abans de la fase següent, reduint el risc de cancel·lació i pèrdua de partits per 0 a 20.

Per tant, les noves dates queden establertes de la següent manera: la lligueta, la fase regular actual acabarà el 5 de gener, el Top-16 anirà del 13 de gener al 10 de març, els quarts de final, del 23 al 31 de març, les semifinals aniran del 6 al 14 d’abril i la final es disputarà del 27 d’abril al 5 de maig del 2021.