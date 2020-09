Josep Maria Missé es perfila com el principal candidat a la presidència de la federació

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:45

Ivan Álvarez Andorra la Vella

L’exsecretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació Josep Maria Missé es perfila com el principal candidat a agafar el relleu de Bernat Vilella, que no es pot presentar a la reelecció com a president de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA). Missé té previst presentar dilluns, formalment, la seva candidatura després de formar un equip, amb membres dels clubs i amb Anna Achón com a presidenta, i d’haver superat amb escreix les signatures de suport necessàries. Els interessats tenen temps fins al dilluns 21 de setembre per recollir signatures i presentar la candidatura per optar a guanyar unes eleccions que estan previstes per al 30 de setembre.