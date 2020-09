El MoraBanc arrenca la lliga decidit a millorar

El MoraBanc Andorra inicia el compte enrere d’una nova temporada amb la il·lusió de millorar els objectius del curs passat

Actualitzada 18/09/2020 a les 06:08

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La plantilla del MoraBanc Andorra va realitzar ahir l’habitual media day abans del començament de la Lliga ACB. Els homes d’Ibon Navarro ja tenen el comptador a zero tot esperant diumenge a les cinc de la tarda quan es talli la cinta de l’inici de curs al Poliesportiu davant de l’UCAM Múrcia. Un acte, el de l’exposició de la plantilla davant dels mitjans de comunicació, que enguany ha estat diferent i adaptat a la nova normalitat. Es va celebrar a la sala del Consell del Comú d’Andorra la Vella, amb la presència de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i els 14 jugadors del MoraBanc Andorra, que han aprofitat per oferir els trofeus aconseguits amb motiu de la Lliga Catalana.



La plantilla tricolor va coincidir de manera aclaparadora que hi ha un grup “amb molta química” per afrontar aquesta temporada i que el principal objectiu és “intentar millorar tot el que es va aconseguir l’any passat”. Va ser el cas, per exemple, de Nacho Llovet, que va subratllar que “volem seguir amb l’ambició que demostra aquest equip i amb les ganes d’assolir els objectius”. La temporada, malauradament, començarà amb fortes restriccions i sense l’escalf de l’aficionat. El president de l’ACB, Antonio Martín, va assenyalar ahir a l’espai Noticias #Vamos que estan treballant en la possibilitat que torni el públic als pavellons. Tot i aquesta bona nova, el que és evident és que, almenys en el debut contra l’UCAM Múrcia, l’aficionat no serà present a la bombonera: “Trobarem a faltar el nostre públic perquè som més forts a casa gràcies a ells. Tot i això, ens hem de centrar a fer la feina el millor possible i que la falta de l’aficionat no sigui una excusa”, va indicar un dels capitans, Guille Colom. A més, el base va afegir que “ja vam fer una gran fase final a València sense públic”. La Lliga Endesa augmenta, any rere any, el seu nivell i aquest no és una excepció. David Jelinek, que no podrà participar amb l’equip per lesió les primeres setmanes, va ser força sincer quan va exposar que “hem demostrat que som capaços de guanyar qualsevol si estem bé i de perdre davant d’equips, a priori més fàcils, si no estem amb els cinc sentits posats”. Un dels nouvinguts, l’islandès Haukur Palsson, espera “lluitar des del principi, a cada partit, Hi ha una bona química i un gran grup”. Per a Clevin Hannah, ja se sap que el campionat és força dur però que “amb la bona química que té l’equip podem fer grans coses”. En termes semblants es va expressar Bandja Sy, que va sostenir que “no serà fàcil però hem d’intentar millorar el que vam aconseguir la temporada passada”. Sergi Garcia va comentar que “estic molt a gust i m’he adaptat molt ràpidament per ajudar a aconseguir els objectius”, i Oriol Paulí ho va completar assenyalant que “els companys i el club ens ajuden molt. No podríem estar en un lloc millor per créixer”.



Diagne no té pressa

Moussa Diagne, com a jugador franquícia, va ser un dels que va tenir més focus. Encara en procés de recuperació, el senegalès va indicar que “no hi ha data de retorn i tampoc hem de tenir cap pressa. Confio en els meus companys i faran una gran feina”. “Cada dia em trobo millor i tinc moltes ganes de tornar, però és millor no posar-se cap termini”, va insistir el pivot senegalès.