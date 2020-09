Maeva Estévez farà el salt al circuit de Copa del Món

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:46

Maeva Estévez protagonitza una de les novetats més destacades de la temporada de la secció de boarder cross. La rider farà el proper curs el salt a la Copa del Món, un fet que “li aportarà un plus tant en la qualitat de l’entrenament com en els mitjans de què disposa aquesta estructura, i sobretot un plus en l’àmbit competitiu”, tal com va raonar el gerent de la FAE, Carles Visa. Lluís Marín serà, un any més, el pal de paller de l’especialitat i espera “gaudir dels dos anys que em queden” abans d’acabar la carrera després dels Jocs Olímpics.



La idea de la FAE per a l’equip nacional de SBX es manté en la línia de la temporada passada i amb la vista fixa al Mundial d’aquest any (Zhangjiakou, Xina, del 18 al 28 de febrer) i a la classificació per als Jocs Olímpics de Pequín. Tot plegat, evidentment, estarà sempre condicionat a l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 i als requeriments que, en qualsevol cas, facin tant la FIS com el Govern d’Andorra. De moment, hi ha establertes vuit Copes del Món, tres Copes del Món per equips i el Mundial. Si finalment això es confirmés, tant Marín com Estévez se centraran, “segurament, exclusivament al circuit WC”.