El MoraBanc Andorra va presentar l’emotiva samarreta que porta el nom de més de 900 aficionats que van fer el donatiu per al fons solidari de Govern en la lluita contra la Covid-19.

La més especial La tercera equipació, la més emotiva i especial. Ivan Álvarez

Actualitzada 17/09/2020 a les 06:44

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va descobrir la tercera equipació per a la propera temporada. Una samarreta única, històrica i amb un component força emotiu. “És probablement la [samarreta] més especial de la història del club”, va exposar el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs. La nova samarreta tricolor porta inscrits els noms de les més de 900 persones que van fer el seu donatiu en la promoció El partit de la nostra vida, que va recollir més de 28.000 euros per al fons solidari del Govern en la lluita contra la Covid-19. Aixàs va reconèixer que la resposta a la iniciativa “ens ha emocionat” i que “ha superat totes les expectatives”.



La première de la samarreta es va escenificar a la botiga solidària de la Creu Roja i el president del MoraBanc va destacar que “hem volgut fer la presentació d’aquesta samarreta tan especial precisament aquí perquè la lluita no ha acabat. Hi ha moltes famílies que passen per dificultats i la Creu Roja i altres organitzacions com Càritas estan fent una gran feina recollint aliments i roba per a qui més ho necessita”. De fet, un també molt agraït David Fraissinet, vicepresident de Creu Roja Andorrana, secundava Aixàs en la posada en escena ahir de la samarreta. El màxim mandatari del MoraBanc va subratllar l’emotivitat que representa portar una samarreta amb el nom dels aficionats quan, precisament, aquest serà un any atípic i estrany sense el seu suport als partits de casa. La nova peça ja es pot comprar a les oficines del club i a la botiga on line del web www.bca.ad a 65 euros (60 la infantil). Les persones que van fer els donatius en la campanya tindran descomptes segons la quantitat de la seva contribució i perquè se’ls apliquin hauran de presentar el resguard que van rebre.