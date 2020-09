L'Inter cau eliminat de l'Europa League

El conjunt del Principat perd per la mínima contra el Dundalk irlandès en encaixar un gol al primer quart d'hora

Inter Escaldes Europa League Un instant del duel que s'ha disputat a l'Estadi Comunal entre l'Inter i el Dundalk. Fernando Galindo

Actualitzada 17/09/2020 a les 21:08

Redacció Andorra la Vella

L'Inter Club d'Escaldes ha dit adeu al somni europeu després de perdre davant el Dundalk irlandès per la mínima (0 a 1) a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Un gol al minut 14 de David McMillan ha sigut suficient per eliminar el conjunt del Principat en la segona ronda de classificació de l'Europa League. Tot i l'eliminació, els d'Adolfo Baines han gaudit d'ocasions per forçar l'empat, especialment als darrers minuts, tot i que no s'han pogut concretar. El porter internacional Josep Gomes ha realitzat una nova bona actuació, que ha permés que l'Inter estiguès dins del partit fins el darrer moment, però no ha estat suficient per donar la campanada.