Josep Maria Missé es perfila com a president de la Federació d'Atletisme

La Federació d'Atletisme celebra el 30 de setembre les eleccions per escollir nou president, en substitució de Bernat Vilella que no pot aspirar a la reelecció. Josep Maria Missé es perfila com el candidat més ferm encapçalant una candidatura que té previst presentar el dilluns. Demà acaba el termini per recollir signatures i l'exsecretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació supera amb escreix la quantitat mínima de suports necessaris per aspirar a la presidència de l'ens.