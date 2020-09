Ordino acollirà el catorzè Campionat d'Andorra de contrarellotge individual

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:47

Redacció Ordino

Ordino serà l’escenari, dissabte vinent, del catorzè Campionat d’Andorra de contrarellotge individual, que organitza l’Agrupació Ciclista Andorrana (ACA) amb el suport, entre d’altres patrocinadors, del comú ordinenc. Durant la presentació de la prova, Toni Iglesias, president de l’ACA, es va mostrar “content” per poder organitzar aquest esdeveniment, malgrat la situació d’emergència sanitària.



De fet, la crono s’hauria d’haver celebrat el darrer cap de setmana de juliol i s’ha hagut de posposar fins al 19 de setembre, dissabte, per poder-la celebrar amb garanties. “S’ha fet un protocol sanitari per tal de poder mantenir unes mesures que garanteixin la realització de la prova”, va explicar Iglesias. Així, entre d’altres, els ciclistes sortiran de manera individual des del carrer Major d’Ordino, en intervals de trenta segons, i correran fins a la Coma d’Arcalís. Ara mateix hi ha uns vint participants confirmats, tot i que s’espera arribar al centenar.