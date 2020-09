La FAF insta Lima a rectificar el que ha dit sobre l'entitat

Fèlix Àlvarez afirma que esperen que el futbolista faci el primer pas per reconduir la situació

Fèlix Àlvarez ha presentat Eloy Casals com a director tècnic de la FAF Fèlix Àlvarez ha presentat Eloy Casals com a director tècnic de la FAF Ivan Álvarez

Actualitzada 16/09/2020 a les 16:16

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El president de la Federació Andorrana de Futbol, Fèlix Àlvarez, ha demanat Ildefons Lima fer un pas endavant per poder reconduir la tensa situació generada des de l'exclusió del capità de la selecció a les dues darreres convocatòries. Álvarez ha afirmat que "esperàvem que rectifiqués [Lima] tot el que ha dit de la federació i no ha estat així" i ha instat al central a que "corregeixi la seva actitud si vol seguir defensant la samarreta de la selecció" i ha convidat a Ilde a "anar de la mà de la federació". El president de l'entitat s'ha referit a aquest afer durant la presentació d'Eloy Casals com a nou director tècnic de la federació.