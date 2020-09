La Covid-19 condiciona els objectius de la 'rider' i Lluís Marín per aquesta temporada

FAE, Lluís Marín, Maeva Estévez, Vall Banc Un instant de la presentació de la temporada dels equips de 'boardercross' i estil lliure. I. Á.

Actualitzada 16/09/2020 a les 13:24

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La situació sanitària dificulta la preparació dels equips nacionals de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) i dels objectius que es puguin marcar per al proper curs. És el cas, també, de les seccions de boardercross i estil lliure que s'han presentat aquest matí i que han exposat les il·lusions de cara a la propera temporada. Lluís Marín té bones sensacions i desitja ja poder provar-se en un circuit real per definir com es troba i oblidar definitivament les seqüeles de la commoció cerebral que va patir l'any passat. Per la seva part, Maeva Estévez farà aquest curs el salt definitiu al circuit de Copa del Món i s'ha instal.lat a França per estar més a prop de l'equip.