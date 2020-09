L'Inter Escaldes rep més de mig milió d'euros de la FAF

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:22

SORTEJATS ELS CALENDARIS DE LA LLIGA UNIDA I LA LLIGA VIATGES PANTOURS DE FUTBOL SALA

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va celebrar ahir els sortejos dels calendaris de la Lliga Unida i la Viatges Pantours de futbol sala que, d’aquesta manera, ja tenen la competició marcada.



La primera jornada de la Lliga Unida, que es disputarà el 25 d’octubre, tindrà els següents emparellaments: UE Santa Coloma B-CE Jenlai, Immobiliària CISA FS La Massana-Restaurant Càmping Valira Ranger’s, Fundació Kalilu Jammeh Encamp-FC Ordino i CF Atlètic Amèrica-UE Engordany B. La segona categoria del futbol nacional, de 8 equips, tindrà 14 jornades a dues voltes i la primera fase acabarà el 21 de març. A l’assemblea del 25 d’agost es va aprovar finalitzar el campionat, amb els ascensos a la Lliga Multisegur i el guanyador de la promoció definits per al 23 de maig.



També es va sortejar el calendari de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala que la propera temporada, finalment, constarà de només una categoria amb 14 equips.



La primera jornada, que tindrà lloc a partir del 19 d’octubre, serà la següent: CE Carroi-UE Extremenya, CFS Pas de la Casa-UE Santa Coloma, DDS Madriu-CE Casa de Portugal, FC Santa Coloma-FS La Massana, El Tortell Atlètic Escaldes-CE Comapedrosa, Ranger’s FC-PVE 93 i Sideco Encamp-CF Atlètic Amèrica. La data final del campionat serà el 10 de maig i el Trofeu Memorial Canut es durà a terme durant quatre dilluns: 17, 24 i 31 de maig, i el 6 de juny.

És sobradament conegut com de llaminer resulta guanyar la Lliga Multisegur Assegurances. A l’alegria esportiva d’aconseguir el campionat domèstic s’hi afegeix la injecció econòmica que suposa ser el millor a la gespa i, de retruc, obtenir els premis econòmics per participar a les eliminatòries prèvies de Champions League i de l’Europa League. És el cas, aquest any, de l’Inter Club Escaldes, dominador a la lliga i a la Copa Constitució i que ha estat l’equip més beneficiat econòmicament amb una xifra que supera el mig milió d’euros entre tots els conceptes.En aquest sentit, la UEFA aporta a la Federació Andorrana de Futbol (FAF) una quantitat propera als 400.000 euros a repartir equitativament entre els vuit clubs de la Lliga Multisegur, uns 50.000 per entitat, en concepte de Solidarité. Aquests pagaments solidaris de la UEFA, principalment, estan destinats a treballar la base i al desenvolupament dels programes de les categories inferiors de cada entitat. D’aquests diners, la FAF reserva un 15% a repartir entre els equips de la Lliga Unida que no siguin filials, a raó d’uns 6.000 euros per club. A més, en l’assemblea del 25 d’agost passat de la federació es va aprovar de caràcter retroactiu que el campió i subcampió de la Lliga Unida rebin una compensació de 15.000 euros només en cas d’ascens a la Lliga Multisegur. És el cas de la Penya Andorra, ex-Penya Encarnada, i, en cas d’haver guanyat la promoció, l’FS La Massana –va perdre davant el Carroi– hauria rebut 10.000 euros de compensació.A banda d’aquestes quantitats, l’equip que juga prèvia de la Champions rep 230.000 euros (Inter Escaldes) i els participants a l’Europa League, 220.000 (FC Santa Coloma, UE Engordany i Inter Escaldes).Tot i aquestes xifres, les diferències entre el primer classificat i l’últim són proporcionalment més reduïdes que en gairebé totes les lligues europees. A banda de les aportacions citades, cada equip de la Lliga Multisegur rep aquest curs una compensació de 20.000 euros d’ajuda pel tema Covid-19 i de prop de 5.000 els de la Lliga Unida. A les aportacions s’ha de tenir en compte que els clubs fan servir aquests diners per sufragar els desplaçaments, els salaris dels jugadors, les primes i altres despeses.D’altra banda, l’actual seleccionador sub-21, Eloy Casals, serà presentat aquest migdia com a nou director tècnic de la Federació Andorrana de Futbol. Casals era el preferit per ocupar el càrrec des que David Rodrigo va passar a ser el secretari general de l’ens a final de l’any passat, però s’havia d’esperar a penjar les botes per poder ocupar la nova posició.