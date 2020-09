El MoraBanc Andorra presenta la samarreta més especial i emotiva

Actualitzada 16/09/2020 a les 17:43

Ivan Álvarez Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra i Creu Roja han presentat la samarreta especial que, dins de la campanya 'El partit de la nostra vida' en ajuda pèl Covid-19, s'ha escollit com a tercera equipació per aquesta temporada. Més de 900 noms estan inclosos en aquesta històrica peça que lluiran els jugadors per primera vegada al partit que enfrontarà el MoraBanc i el Joventut de Badalona al Poliesportiu, corresponent a la quarta jornada de Lliga ACB. El president del club, Gorka Aixàs, ha destacat l'emotivitat que representa portar una samarreta amb el nom dels aficionats quan, precisament, aquest serà un any atípic i estrany sense el seu suport als partits de casa.