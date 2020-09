El MoraBanc Andorra dona 10.000 euros a l'Unicef

Actualitzada 16/09/2020 a les 06:48

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra va lliurar ahir a Unicef Andorra el donatiu de 10.000 euros aconseguit gràcies a totes les accions solidàries organitzades durant la temporada passada i que s’engloben en l’acord de col·laboració que les dues entitats van signar l’octubre del 2015. Aquestes accions van ser el partit Champions for Unicef que van jugar polítics, periodistes i representants de la societat andorrana i el club i esportistes d’altres modalitats. També la venda d’equipaments i marxandatge de temporades anteriors, l’íntegra recaptació del partit entre el MoraBanc Andorra i l’Obraidoiro i la Pedalada solidària CapiCor per la infància. A més, l’Unicef i el MoraBanc Andorra ampliaran un any més el seu compromís.