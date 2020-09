Guillem Sánchez, de l'MVK, tercer sub-23 a la Garrotxa

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:55

Redacció Andorra la Vella

El ciclista de l’MVK*12 Guillem Sánchez va signar la millor actuació de la representació andorrana al 66è Trofeu Festes del Tura, 5a Volta a la Garrotxa de les Grans Clàssiques, a la localitat d’Olot. Sánchez va acabar en tercera posició en la categoria sub-23 i en el novè lloc en la general, amb un temps de 2 h 46’19”, a 1 minut i 15 segons del guanyador absolut, Adrià Moreno. Un altre corredor de l’MVK*12, Miquel Martínez, va ser 15è en categoria elit i 24è de la general, mentre que Àlex Ulloa va finalitzar 31è en elit i 51è a la general, amb un temps de 2 h 50’31”, a 5’27” del guanyador. La cursa va citar fins a 140 ciclistes per afrontar els 120 quilòmetres previstos per un terreny trencacames per la comarca de la Garrotxa. Camí de Santa Pau es va formr una escapada de tres ciclistes que el pilot va anar mantenint sempre per sota dels dos minuts. En la classificació per equips, l’MVK*12 va ser cinquè amb un temps total de 8 h 24’54”, a 5’24” dels guanyadors.