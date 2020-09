Encamp tancarà les activitats d'estiu amb una 'Masterclass' solidària

L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte de 10 h a 14 h a la plaça dels Arínsols

Actualitzada 15/09/2020 a les 17:29

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp celebrarà aquest dissabte una masterclass solidària de bicicleta estàtica com cloenda de les activitats esportives outdoor d'estiu de la parròquia. L'acte tindrà lloc entre les 10 h i les 14 h a la plaça dels Arínsols. Cada hora es farà una sessió d'uns 45 minuts que dirigiran els monitors Tània Baró, Francesc Mora i Xavier Martin. En cas de mal temps, l'activitat es farà al Complex Esportiu i des del comú han assegurat que entre cada sessió es farà la neteja i desinfecció de les bicicletes. Les inscripcions es poden fer a la web del comú i tenen un preu de cinc euros, que es destinaran al fons de solidaritat per la Covid-19. La corporació encampadana ha agraït als comuns d'Ordino, Andorra la Vella, Sant Julià i Escaldes-Engordany la cessió gratuïta d'algunes bibcletes per poder dur a terme l'activitat.