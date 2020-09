Eloy Casals agafa el càrrec de director tècnic de la FAF

El fins ara porter de l'FC Santa Coloma i seleccionador sub-21 ascendeix en l'organigrama de la federació

El millor fermall Eloy Casals, en el seu darrer partit en actiu, a l'Europa League davant l'Iskra. FC SANTA COLOMA

Actualitzada 15/09/2020 a les 20:29

Redacció Andorra la Vella

Eloy Casals és el nou director tècnic de la Federació Andorrana de Futbol. El fins ara porter de l'FC Santa Coloma era el preferit per ocupar el càrrec des que David Rodrigo va passar a ser el secretari general de l'ens a finals de l'any passat, però s'havia d'esperar a penjar les botes per poder ocupar la nova posició. Una vegada ha deixat el futbol en actiu, Casals ja ha pogut agafar la direcció tècnica, ascendint així en l'organigrama de la FAF, on ha estat vinculat com a seleccionador de les seleccions inferiors durant anys, així com entrenador de porters de l'absoluta. Cal destacar que l'octubre del 2019 va ser renovat com a tècnic de la sub-21 fins el final de l'actual fase de classificació, per a la qual encara resten dos partits, a principis del mes vinent.