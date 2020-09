El MoraBanc dona 10.000 euros a l'Unicef

Les dues entitats han acordat renovar el seu vincle per un any més

Actualitzada 15/09/2020 a les 19:10

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha efectuat una donació de 10.000 euros a l'Unicef emmarcada en l'acord de col·laboració que uneix les dues entitats des de l'octubre 2015. Els diners entregats van ser recaptats a partir de diferents accions que va dur a terme el club durant la temporada passada, com el partit Champions for Unicef, la recaptació del partit contra l'Obradoiro o la pedalada solidària CapiCor, entre altres accions. L'Unicef destinarà els 10.000 euros al projecte que està duent a terme al Bhutan per millorar l'accés a una educació inclusiva de qualitat als infants amb discapacitat.



En el marc de la donació, l'Unicef i MoraBanc han aprofitat per acordar la continuïtat de la seva aliança un any més. En aquest sentit, ja han començat a treballar en noves accions solidàries per dur a terme durant la temporada 2020-2021 i que tindran en compte la situació actual de la crisi sanitària. "La sensibilitat del BC MoraBanc Andorra amb les iniciatives solidàries s’ha fet palesa durant les darreres temporades i s’ha convertit en un soci clau per l’Unicef Andorra pel ressò que obtenen les accions que fan conjuntament, arribant a molta gent per sensibilitzar-los i informar-los sobre les accions que duu a terme", han valorat des de l'Unicef.