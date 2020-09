Charlon Kloff, il·lusionat, espera “donar el màxim”

L’escorta temporer, d’1,94 d’alçada, arriba per ampliar la rotació tricolor, minvada per les lesions de Sy, Jelínek i Paulí

Actualitzada 15/09/2020 a les 06:51

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Charlon Kloff es va incorporar ahir a la tarda a la rutina del MoraBanc Andorra. El reforç temporer ja es va exercitar amb els nous companys i diumenge podria tenir els primers minuts durant el partit que apuja el teló de la temporada 2020-2021 de la Lliga Endesa, al Poliesportiu davant l’UCAM Múrcia.



Per a un professional acostuma a ser certament estrany vincular-se només per a dos mesos a un equip, però, tot i això, Kloff arriba amb la lliçó apresa i va subratllar que està “molt agraït per l’oportunitat” que se li ha presentat, que la vol aprofitar i que està molt il·lusionat per haver aterrat a “un gran equip”. L’escorta de Surinam, internacional amb Holanda, espera poder ajudar i aportar el seu granet de sorra durant el temps que estigui a Andorra i poder gaudir “d’una bona temporada”. El temporer, que va jugar dues temporades a l’UCAM Múrcia, va coincidir amb Ibon Navarro durant l’estada del tècnic vitorià a la banqueta murciana. “Sí, ens coneixem i vam tenir una bona relació”, va indicar. Kloff va explicar que a l’equip pot aportar “agressivitat, ritme en atac, treball defensiu, rebot” i, en definitiva, “tot el que faci falta per ajudar”. El jugador, que pot actuar com a base i com a escorta, arriba al MoraBanc Andorra per corregir, en certa manera, les absències per lesió de David Jelínek i Oriol Paulí, que hauran d’estar un mes allunyats de les pistes.