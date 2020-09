Xavi Cardelús finalitza en 14è lloc al Gran Premi de San Marino de MotoE

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:56

Redacció Missano

Xavi Cardelús va acabar en la 14a posició al Gran Premi de San Marino de MotoE disputat ahir al traçat de Missano. El pilot de l’Avintia Esponsorama Racing va tenir un mal inici, ja que va sortir-se del traçat al revolt 12 a les dues primeres voltes, fet que va comportar que quedés a la part final de la cursa, tot i que posteriorment va poder remuntar posicions.



Després de la carrera, Cardelús va manifestar que “el balanç d’avui és agredolç. A les dues primeres voltes m’ha costat molt aturar la moto al revolt 12 i m’he sortit”, i va afegir que “després he començat a rodar més ràpid que 5 dels pilots que tenia davant a cadascuna de les 5 voltes que quedaven perquè s’acabés la cursa i he marcat la desena volta ràpida”. La propera setmana el jove pilot disputarà una doble cita del Mundial de MotoE, de nou a Missano.



Pel que fa a MotoGP, la victòria va ser per al pilot italià Franco Morbidelli, que va superar Francesco Bagnaia, i el pilot resident de Suzuki, Joan Mir.