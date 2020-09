Els fondistes de la FAE s'han desplaçat a Itàlia per a la primera estada de pretemporada

Actualitzada 14/09/2020 a les 11:36

Redacció Andorra la Vella

Els esquiadors de fons de la FAE, Irineu Esteve i Carola Vila, han tingut el seu primer contacte amb la neu a l'Stelvio (Itàlia), on es troben fent una estada de pretemporada. Després de passar tot l'estiu treballant el físic al Refugi d'Entrenament en Alçada de Naturlandia, ambdós fondistes començaran a alternar la neu amb el treball a casa abans d'arrencar el nou curs. "Aquesta és la primera concentració que fem amb neu aquest any. Hem pogut fer tota la pretemporada molt bé a Andorra. A Itàlia fem una mica de posada a punt tant en el tema tècnic com de rendiment i veurem com van aquests dos mesos i que la Covid ens permeti fer les estades com les tenim programades", ha explicat el tècnic de fons de la FAE, Joan Erola, que ha assenyalat que a finals de mes esperen tenir un calendari a partir del qual definiran les curses que disputaran durant la temporada. De la seva banda, Esteve ha assenyalat que "tenim unes bones condicions per ser la primera glacera", mentre que Vila ha indicat que "al principi costa una mica trobar les sensacions sobre la neu, però poc a poc ens anem adaptant, i estem contents de poder tocar neu ja".