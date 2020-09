Josep Martínez Martos guanya la novena edició de l'Open d'Andorra

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

El català Josep Martínez Martos va adjudicar-se la novena edició de l’Open d’Andorra de pitch-and-putt en categoria scratch després de superar Gonzalo Mendoza i Rafael Ramos. Martínez ja havia dominat durant la primera jornada i va finalitzar les tres voltes amb un total de 155 cops, set sota el par, i va treure dos cops d’avantatge a Mendoza i tres a Ramos. També va finalitzar a tres cops del líder Ricard Morat, però va ser quart classificat.



Pel que fa a la resta de categories, el també català José Pérez va endur-se el títol en sènior per davant d’Òscar Rovira i de Joan Bertran. Soraya Lassal va ser la millor de les participants femenines, i Pilar Montero i Àngels Navas van completar el podi. Per últyim, Nil Artigás va proclamar-se vencedor a la categoria juvenil.



Durant la cerimònia d’entrega de trofeus també es van entregar premis als jugadors que van aconseguir un hole in one, i des de l’Associació Andorrana de Pitch-and-Putt també es va fer un reconeixement als diferents patrocinadors de l’entitat i de l’Open d’Andorra, així com als diversos col·laboradors.