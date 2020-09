El Govern analitza que torni el públic a l'esport

El Govern analitza la tornada del públic a les competicions esportives no professionals

Actualitzada 14/09/2020 a les 06:13

Marc Basco Andorra la Vella

El Govern està estudiant la presència de públic a les competicions no professionals que es disputin al país, i està previst que prengui una decisió a curt termini (entre aquesta setmana i la propera) un cop es reprengui bona part de l’activitat esportiva. Segons ha pogut saber el Diari, un cop aconseguida la primera de les prioritats, que era tancar els protocols sanitaris perquè es poguessin reprendre les diferents competicions, el següent punt calent és abordar quines garanties sanitàries hi ha per al retorn d’espectadors a diferents instal·lacions esportives pensant, sobretot, en competicions de base i no professionals.



En els propers dies arrencaran les converses entre el ministeri de Salut i el ministeri de Cultura i Esports i la secretaria d’Estat d’Esports per abordar el tema, sempre tenint en compte les mesures sanitàries com a eix principal i també amb el criteri de prudència per garantir la màxima seguretat als potencials espectadors. El que és evident és que, en cas que s’aprovi la presència de públic, seria en format reduït i amb limitacions en funció de la instal·lació, i no amb aforaments complerts.



Govern estudia alternatives

En cas que finalment les autoritats sanitàries descartin, de moment, la possibilitat del retorn del públic a les instal·lacions esportives, el Govern ja treballa amb altres alternatives amb el clar objectiu que “els espectadors puguin tornar a gaudir de l’esport”, segons van explicar al Diari fonts de l’executiu.



Dintre d’aquest ventall s’obren diverses possibilitats, però una d’aquestes seria apropar telemàticament al públic els esdeveniments esportius amb retransmissions en streaming. Aquesta és una de les opcions que està estudiant l’executiu, i s’hauria d’acabar de tancar de quina manera s’aplicaria, tant pel que fa a quins esports o disciplines, com també a nivell de les infraestructures tècniques o de quina seria la implicació de Govern. En aquest sentit ja hi ha federacions que disposen del pressupost o els equipaments tècnics per poder realitzar retransmissions (l’exemple més evident és la Federació Andorrana de Futbol), i segons la primera idea s’intentaria ajudar a d’altres clubs o entitats federatives.



Pendents d'Espanya i França

Més enllà del que s’acabi decidint des de Salut i Esports, també s’haurà d’estar pendent del que decideixin les autoritats esportives dels països veïns, pels equips que competeixen a les federacions espanyoles o franceses. En el cas del sud, per exemple, el CSD (Consell Superior d’Esports) ha autoritzat la presència de públic en esports no professionals amb 500 persones en recintes tancats i 1.000 en oberts, tot i que l’última paraula les tenen les diferents federacions esportives o comunitats autònomes. Aquesta autorització podria afectar, entre d’altres, l’FC Andorra, els equips Enfaf o el CV Encamp.

Pel que fa al MoraBanc, hi ha converses entre l’ACB i el CSD per obtenir l’autorització perquè hi hagi públic als pavellons.