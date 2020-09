Landart i Azkune s'imposen a la primera Olympus Race

Els corredors bascos van liderar la cursa Zeus en categoria elit

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:37

La primera edició de l’Olympus Race va tancar-se amb un “èxit rotund”, segons van coincidir els corredors i els organitzadors. La cursa d’obstacles amb inici i final al núcli urbà d’Escaldes-Engordany va comptar amb gairebé 300 participants (la xifra estava limitada per les restriccions de la Covid-19) i va tenir als bascos Asier Landart i Andrea Azkune com a vencedors a la prova Zeus en categoria elit, on s’havia de completar un circuit amb 13 quilòmetres i 25 obstacles.



A la cursa masculina, Landart va superar l’experimentat Albert Soley i el jove Adrià Puig, mentre que el podi femení el van completar Rianna Nelson i Lluna López.



Un dels organitzadors de la cursa, Guille López (juntament amb Jürgen Espejo i Edu Salerno), va explicar que “estem molt contents pel feedback de la gent. Sempre hi ha coses a millorar, però estem contents de com ha anat tot i ja pensem en la següent”, i va afegir que “hi ha gent del País Basc, Andalusia, Catalunya o València i això ajuda també el país, que és molt important”. I va cloure que “tothom diu que repetirà”.