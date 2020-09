Cardelús sortirà en 13è lloc a la cursa del Mundial de MotoE a San Marino

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:35

Xavi Cardelús arrencarà en 13a posició la cursa del Gran Premi de San Marino del Mundial de MotoE que se celebra avui. El corredor de l’Avintia Esponsorama Racing va fer un millor temps d’1’44”847 a la qualificació, i tot i que va millorar els seus registres respecte a la resta del cap de setmana, no va ser suficient per acabar entre els deu primers.

Cardelús va manifestar que “el balanç es força positiu perquè he continuat progressant cada vegada que he sortit a pista”, i de cara a la cursa va afegir que “la sortida serà vital perquè, tenint en compte que les curses són a poques voltes i el potencial de les motos gairebé idèntic, cal situar-se bé al principi perquè remuntar resulta més complicat”. La cursa serà a les 10.10 hores.



A MotoGP, la pole position va ser per al pilot resident Maverick Viñales, que va superar Morbidelli i Quartararo.