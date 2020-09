Un centenar de socis blaugrana del Principat s’han afegit a la moció contra la junta directiva de l’FC Barcelona que ha de recollir 16.520 signatures. Hi ha tres punts al país per adherir-s’hi, i també es pot donar suport a un càmping de la Seu d’Urgell.

Andorra també censura Els impulsors del vot de censura recollint les paperetes a les instal·lacions del Camp Nou.

Actualitzada 13/09/2020 a les 06:39

Marc Basco Andorra la Vella

Un centenar de socis andorrans de l’FC Barcelona han donat suport al vot de censura contra la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. Andorra comptava a l’agost amb 827 socis de l’FC Barcelona -segons les dates oficials facilitades pel club al Diari-, una xifra a la qual s’han de sumar els associats residents, fet que faria arribar el número a un miler. I una mica més del deu per cent han signat la moció de censura impulsada per tres precandidats a les eleccions (previstes en principi per al 2021) i vuit grups d’opinió. Hauran de recollir 16.520 signatures abans del dia 17 de setembre perquè prosperi, i en cas que ho fes, els socis del Barça estarien cridats a les urnes. Si a la votació dos terços donen suport a la moció, la junta directiva blaugrana queda rellevada automàticament i s’obre un procés electoral.



En un primer moment, els socis del país no podien signar a Andorra, i uns quants van fer-ho al Càmping Gran Sol de la Seu d’Urgell. Segons explica el gerent de l’establiment, Aniol Colillas, “la majoria de les signatures que tenim són de socis d’Andorra, i ha firmat molta més gent de la que esperavem”, i va afegir que “des que els promotors van anunciar les xifres (7.500 dilluns passat), la gent ha signat més que abans, i sembla que hi arribarem”. Des d’aquesta mateixa setmana, però, s’han instal·lat tres punts per recollir signatures. Un és la seu de l’empresa MRW a Andorra la Vella, punt de recollida gestionat pel precandidat Jordi Farré, i després dos socis, Juli Peña i el conseller del comú d’Ordino, Enric Dolsa, ho fan també de manera particular.



Precisament aquest últim va explicar al Diari que “considero que l’actual junta directiva ha destrossat el club, i vaig decidir col·laborar amb el vot de censura perquè els hem de treure al més aviat millor. Si podem fer-ho ara, no cal esperar al març vinent quan estan previstes les eleccions”. Dolsa ha recollit ja una trentena de signatures, i espera obtenir-ne gairebé un centenar abans de dimecres. De la seva banda, Peña col·labora com a un favor personal, ja que confessa que “tinc un amic que està a una precandidatura i m’ho va demanar com a favor”, però a més, ho fa també per convenciment com a soci. En el seu cas, ha recollit fins i tot butlletes de socis de fora del país que aprofitaven les seves vacances a Andorra per signar contra Bartomeu.



En el que sí que coincideixen els tres és en que la moció sortirà endavant. “Sembla que sí que s’hi arribarà”, va destacar Dolsa, mentre que Juli Peña va assenyalar que “en general la gent del Barça és molt passiva, però la massa social està molt descontenta i crec que aconseguiran les signatures”, mentre que Colillas va mostrar-se més prudent: “crec que s’arribarà, però no ens podem relaxar i hem de donar-ho tot”.

La relació entre Andorra i el Barça ve de llarg, i viu aquests dies un nou capítol important.