El MoraBanc Andorra tanca la pretemporada amb una derrota contra el Casademont Saragossa

Desinflats (92-78) Jeremy Senglin, defensat per Jonathan Barreiro i Robin Benzing, durant el duel d'ahir. CASADEMONT SARAGOSSA

Actualitzada 12/09/2020 a les 06:49

Marc Basco Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra va tancar la pretemporada amb derrota després de caure 92 a 78 contra el Casademont Saragossa a l’últim duel de preparació, que va disputar-se ahir al pavelló Siglo XXI de la capital aragonesa. Els tricolors van mantenir-se dins del partit durant el primer quart, però el matx va estar marcat per la curta rotació dels del Principat, ja que l’equip tenia les baixes de Jelínek, Paulí, Sy i Diagne i, a més, Babatunde Olumuyiwa només va poder jugar uns minuts a la primera meitat, però va haver de retirar-se de la pista a causa d’alguns problemes físics i no va tornar a sortir al parquet.



La millor notícia del partit, més enllà d’un nou recital anotador de Jeremy Senglin amb 20 punts, va ser, sens dubte, l’actuació d’Alexis Bartolomé. El jove aler jugarà aquesta temporada cedit al Liberbank Oviedo de la Lliga LEB Or, i ahir va aprofitar els minuts que li va donar Ibon Navarro a la pista amb anotació, atreviment i intensitat defensiva.



El MoraBanc Andorra va aguantar pràcticament només els deu primers minuts el fort ritme i la velocitat del Saragossa, en un primer període que va ser un espectacle ofensiu per als aficionats, amb un joc elèctric, ràpid i dinàmic, i marcat especialment pel gran encert que el Casademont Saragossa mostrava des del triple. Els tricolors, però, no es quedaven enrere, i liderats per un gran Palsson es mantenien vius (26-24). El segon quart va arrencar amb un parcial d’11 a 0 per als aragonesos que els va donar fins a 14 punts de renda màxima davant d’uns homes d’Ibon Navarro que no podien aturar l’encert del Saragossa, ni tallar tampoc el seu ritme de joc.



A la represa, el partit tenia el nom de Jonathan Barreiro, màxim anotador amb 26 punts, ja que l’aler-pivot aturava un intent rere l’altre dels tricolors d’apropar-se i reduir la diferència. El MoraBanc arribava amb tímides opcions de guanyar a l’últim quart, però el mal inici amb un 8 a 0 de parcial i sense ser capaç d’anotar en els sis primers minuts van acabar sentenciant el matx i deixant el triomf a Saragossa.

La pretemporada ja és història i ara l’únic objectiu al cap dels tricolors és l’UCAM, rival a la primera jornada de l’ACB que es disputarà diumenge 20 setembre al Poliesportiu sense públic.