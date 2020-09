Sols però units

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:59

REUNIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'EUROCUP PER PREPARAR L'INICI DE LA COMPETICIÓ

La direcció de l’Eurocup va reunir-se de manera telemàtica ahir i dimecres per preparar l’inici de la competició i, especialment, el protocol de seguretat contra la Covid-19.



Tots els equips hauran de passar tests PCR o similars 72 hores abans de cada partit, i cada club haurà de tenir un responsable de coronavirus per fer complir el protocol. A més, també es van establir les normatives a complir en cas de suspensió de partits, o de restriccions d’alguns països. De fet, el president, Gorka Aixàs, va admetre ahir que “seria recomanable” tenir un camp alternatiu i que s’està treballant en aquest aspecte per si algun dels equips no pot venir al país.



D’altra banda, el MoraBanc Andorra disputa avui (18.45 hores, Andorra Televisió) l’últim partit de pretemporada contra el Casademont Saragossa, encara sense Charlon Kloof.

El clàssic lema del MoraBanc Andorra, Mai Por, desapareix. O millor dit, es queda en segon terme i enguany cedeix protagonisme al Mai Sol en una campanya protagonitzada per Moussa Diagne. I és que, tot i que al club encara no tenen comunicació oficial, l’inici de la Lliga Endesa del cap de setmana vinent serà sense públic, i tot fa preveure que la situació s’allargarà unes quantes setmanes. Una nova realitat que per al president de l’entitat, Gorka Aixàs, “no pot durar gaire perquè és insostenible perquè el públic necessita estar connectat a l’equip”.En espera de saber quan pot tornar el públic al Poliesportiu, el MoraBanc no oferirà abonaments aquest curs i crea un nou carnet de soci al preu de 90 euros, i que no donarà accés als partits quan hi hagi públic. En el moment que hi hagi espectadors, els socis hauran de comprar entrades a un preu reduït i exclusiu per als associats, i tindran preferència en cas que hi hagi una reducció de l’aforament. El carnet de soci es renovarà automàticament per a tots aquells que fossin abonats la temporada passada, i això els permetrà mantenir el seient de l’any passat per al curs 2021-2022. Els que es donin de baixa no podran tenir el mateix lloc i en cas d’abonar-se la temporada vinent seran una nova alta.Amb totes aquestes circumstàncies, el president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va apel·lar ahir durant la presentació de la campanya al sentiment de pertinença al club, i va remarcar que “donem la solució que a dia d’avui és la que podem donar”. A més, el màxim dirigent va admetre que “no és la solució ideal, però és que la situació en què estem tampoc és la ideal”. A més, el director de comunicació i màrqueting del club, Gabriel Fernàndez, va assenyalar que “amb aquest panorama ens hem de preparar per rebre algun cop”.L’absència de públic, almenys momentània, suposarà un impacte econòmic per al club, tot i que Aixàs va va refermar la seva posició tot declarant:“Que no hi hagi públic és un contratemps molt greu que no és suportable durant gaire temps.” Centrant-se en l’economia, el president va matisar que “encara podem aguantar bé, perquè no és el mateix cas un pavelló com el nostre que un de 15.000 espectadors, però això només pot ser transitori”, i va cloure que “l’esport no té sentit sense públic, que és un aspecte clau no només per al partit, sinó també per a l’espectacle televisiu. L’important és jugar, però això ha de ser transitori”.