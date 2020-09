La cursa popular dona pas a la Setmana de l'esport

L’habitual carrera no es podrà fer a causa de la pandèmia però es vol seguir promovent la realització d’activitat física

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:57

Redacció Andorra la Vella

La cursa popular Illa Carlemany, eix central del Dia de l’esport per a tothom, no se celebrarà finalment aquest any a causa de la pandèmia. La prova s’havia de fer al maig i en un primer moment va ajornar-se fins a la tardor a causa de la Covid-19. A canvi, des de l’executiu s’impulsarà la Setmana de l’esport per a tothom del 5 a l’11 d’octubre. L’objectiu serà el mateix que amb la carrera popular que enguany havia d’arribar a l’11a edició, seguir impulsant els hàbits saludables i animar la ciutadania a fer esport de forma individual, col·lectiva o en família al llarg de les dates marcades i de forma segura. Per tal de fer l’esdeveniment més plural, hi ha la voluntat de realitzar una campanya a les xarxes socials en què tothom pugui publicar les seves imatges realitzant una activitat esportiva. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va manifestar que “és perfectament compatible fer esport i fer-ho de forma segura per prevenir possibles contagis i aïllar-nos del virus”.



Tot i que no es realitzi la cursa, Illa Carlemany seguirà col·laborant amb l’activitat, i enguany també hi haurà l’habitual samarreta solidària. De fet en seran tres, amb els colors de la bandera tricolor, i es podran comprar des de l’11 fins al 27 de novembre al lloc web esports.ad. Tots els beneficis es destinaran al fons de solidaritat del Govern per fer front a la Covid-19.