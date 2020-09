El pilot resident de Moto2 Jorge Martín, positiu per coronavirus a Misano

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:56

Redacció Misano

El pilot resident de Moto2 Jorge Martín no podrà córrer aquest cap de setmana el Gran Premi de San Marino de motociclisme després que donés positiu en coronavirus. El corredor de KTM és asimptomàtic i un cop es va conèixer el resultat de la prova es va decidir que no participés a la cursa del cap de setmana seguint els protocols de l’organització del Mundial.



Qui sí que prendrà part a la prova en la categoria de MotoE és Xavi Cardelús, que avui mateix arrencarà amb els entrenaments lliures. El corredor tindrà avui dues sessions (11.50 i 16.10 hores), demà hi haurà uns tercers lliures (11.50 hores) i la qualificació (16.10 hores), mentre que diumenge es disputarà la cursa (10.05 hores). Cardelús és 13è a la general després de les dues primeres proves.

