El comú d'Andorra la Vella destinarà 405.000 euros a subvencions a entitats esportives

Actualitzada 11/09/2020 a les 06:58

Redacció Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella destinarà 405.000 euros a subvencions per a les entitats esportives de la parròquia, una xifra idèntica a la de la temporada anterior. A més, però, la capital impulsarà un paquet de mesures per ajudar els clubs a pal·liar els efectes de la Covid-19 amb mesures com ara l’exempció de pagar el lloguer d’instal·lacions entre el setembre i el desembre a tots aquells clubs que facin activitats per a infants i joves.



Pel que fa a les subvencions, es divideixen en cinc programes diferents: promoció de l’esport escolar i jove; promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials; organització d’activitats esportives puntuals; formació de tècnics i directors esportius, i activitats esportives en període de vacances escolars.



El comú va fer ahir una reunió amb les entitats esportives.