Sant Julià acollirà una doble prova puntuable del campionat del món de Trial

A l'esdeveniment hi competiran diferents categories

Actualitzada 10/09/2020 a les 20:44

Redacció Andorra la Vella

Sant Julià de Lòria celebrarà del 18 al 20 de setembre una doble prova puntuable del campionat del món de Trial. La Federació Motociclista d'Andorra ha rebut el vist-i-plau del comú, dels ministres de Salut i de Cultura i Esports, per poder organitzar amb la Federació Internacional de Motociclisme el "2020 Hertz FIM Trial World Championship - TrialGP Andorra". Les categories que hi competiran seran la de TrialGP, Trial2, Trial125, TrialGP Women i Trial2 Women.



Les novetats relacionades amb el protocol són l'anul·lació de la zona de qualificació 'indoor' que es feia el dissabte davant de la plaça de la Germandat i el retorn als dos dies de competició. El divendres 18 es dedicarà a l'arribada dels equips als 'paddocks', a les inspeccions administratives dels pilots i a les tècniques, així com a la visita de zones i als entrenaments oficials.