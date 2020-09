La Setmana de l'esport per a tothom començarà el 5 d'octubre

El ministeri de Cultura i Esports posarà a la venda una samarreta solidària que es podra comprar en línia a partir de divendres 27 de setembre

Imatges 'Mou-te de forma segura' La Setmana de l'esport per a tothom es celebrarà del 5 a l'11 d'octubre Riva, Ruiz Les samarretes solidàries de la Setmana de l'esport per a tothom Fernando Galindo

Actualitzada 10/09/2020 a les 17:55

Redacció Andorra la Vella

La Setmana de l'esport per a tothom, una iniciativa que el ministeri de Cultura i Esports durà a terme en substitució de la tradicional Cursa Popular, es farà del 5 a l'11 d'octubre. La ministra Sílvia Riva, acompanyada pel secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, ha presentat aquest migdia l'esdeveniment que té com a objectiu impulsar que la ciutadania faci esport durant les dates marcades i de manera segura. Riva ha explicat que l'eslògan de la campanya és 'Mou-te de forma segura' per promoure les mesures preventives per la Covid. "És perfectament compatible fer esport i fer-ho de forma segura per prevenir possibles contagis i aïllar-nos del virus".



El ministeri ha posat a la venda una samarreta solidària, la qual la recaptació íntegra anirà destinada al fons solidari del Govern i es podrà adquirir des de divendres fins al 27 de setembre a través del web www.esport.ad. La samarreta es podrà recollir presencialment del 28 de setembre al 4 d'octubre a la zona del punt d'informació del centre comercial Illa Carlemany. Les primeres 1.800 compres rebran també una mascareta commemorativa. Així mateix, tots els compradors que adquireixin la samarreta entraran en un sorteig de 25 targetes de regal a l'Illa Carlemany de 50 euros i 20 lots de quatre entrades de cinema.