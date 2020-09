L’FC Andorra va presentar la nova samarreta per a la propera temporada, en un acte en què van ser presents diferents personalitats del món de l’esport i del futbol del país. La peça, subratlla el club, està inspirada en les muntanyes andorranes.

Entre muntanyes Ferran Vilaseca secundat per Rai, Gaffoor, Bover i Riverola, mostrant la samarreta. Fernando Galindo

Actualitzada 10/09/2020 a les 07:06

Ivan Álvarez Anyós

L’FC Andorra va descobrir ahir la nova equipació per a la propera temporada i ho va fer sense escatimar espectacularitat. Un dron va irrompre des d’Anyós per portar la peça i mostrar-la als assistents en l’acte, una representació de la plantilla –els capitans Rai, Bover, Riverola i Gaffoor– i diferents personalitats del món del futbol i l’esport, com ara la ministra d’Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat, Justo Ruiz.



Nike ha dissenyat per segon any consecutiu la samarreta de l’FC Andorra i el president, Ferran Vilaseca, va reconèixer que la firma amb el disseny de la samarreta havia “captat tot el que volíem transmetre”. En aquest sentit, Vilaseca va afegir que “des de l’inici hem dit que l’FC Andorra és un projecte de país i aquest esperit és el que mantenim amb aquesta nova samarreta, amb un disseny inspirat en les muntanyes andorranes”.



L’entitat coincideix que, a banda de mantenir el tradicional to tricolor, el disseny s’inspira en les muntanyes d’Andorra, una característica exclusiva de l’entorn que envolta el club, una idea que l’espot que també es va poder veure ahir, amb el protagonisme de Martí Riverola, ha captat a la perfecció. Precisament, el migcampista català va destacar durant la presentació, i aprofitant la metàfora plantejada de pujar una muntanya, amb referència a la duresa que es presenta per a la propera temporada, que “l’equip ha d’aspirar al màxim i tenim una plantilla per ser protagonistes i dominadors del joc”.

El capità tricolor va destacar que “per a nosaltres és un orgull defensar una samarreta que representa un país i aquestes muntanyes que ens farà forts durant aquesta temporada”. El president de l’entitat, Ferran Vilaseca, va subratllar que “afrontem la temporada amb molta il·lusió. Tenim construïda una base sòlida a la qual hem afegit peces que aporten molta qualitat i tenim un bon fons d’armari”.



Els homes de Nacho Castro, també present a l’acte d’ahir, segueixen treballant per perfilar el curs i per enllestir la pretemporada, en què l’equip ha disputat quatre partits, amb tres victòries i un empat.