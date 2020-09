El MoraBanc crea un carnet de soci que no donarà accés als partits

Actualitzada 10/09/2020 a les 13:29

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest migdia la campanya de socis de la temporada 2020-2021, marcada per la Covid-19, i amb el títol de 'Mai Sol, Mai Por', en un espot protagonitzat per Moussa Diagne i que apel·la al sentiment de pertinença al club. De moment, tot i que no s'ha comunicat de manera oficial als clubs, no es permetrà l'entrada de públic als partits, i és per això que el club ha eliminat els habituals abonaments, i de manera excepcional s'ha instaurat un carnet de soci amb un preu de 90 euros, i que no permetrà gaudir dels duels que disputi l'equip.



En cas que finalment pugui haver-hi públic als partits del Poliesportiu (sigui amb aforament complet o amb reducció), els socis hauran de comprar entrades per cadascun dels duels, tot i que aquests bitllets tindran un preu exclusiu i reduït pels associats del club, que acabarien pagant menys que la temporada passada en cas que es pogués anar a tots els duels. A més, en cas de limitació del públic, els socis tindrien preferència per aconseguir les entrades fins dos dies abans del duel, quan s'obriria la venda al públic en general.



El carnet de soci es renovarà automàticament per a tots aquells abonats de la temporada passada, i el fet de renovar-lo els mantindrà el seient que ja tenien assignat pel curs 2021-2022. En canvi, tots aquells que es donin enguany de baixa perdran el seu seient, i si volen tornar a abonar-se la temporada 2021-2022 seran considerats una nova alta. A més, els abonats que van demanar un reemborsament del carnet del 30 per cent per aquesta temporada, tindran un moneder virtual a la seva disposició per gastar-ho en la quota de socis, o en les entrades pels partits.



El president de l'entitat, Gorka Aixàs, ha explicat que "donem la solució que a dia d'avui és la que podem donar", i ha afegit que "no és la solució ideal, però és que la situació en què estem tampoc és la ideal". A més, ha manifestat que "és una situació anòmala i trista i no la portem bé perquè necessitem a la nostra gent a prop", i per últim, ha declarat que "l'impacte econòmic serà important, però més enllà de l'econòmic el més important és que el públic necessita estar connectat amb l'equip, i això no pot durar molt perquè és insostenible".