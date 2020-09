Andona i Vallnord uneixen forces per potenciar el ciclisme

Actualitzada 10/09/2020 a les 07:05

Ivan Álvarez Pal

L’estació de Vallnord-Pal Arinsal i l’Andona Club van presentar ahir un acord de col·laboració per potenciar el ciclisme en ruta al país. Josep Marticella, director general de Vallnord-Pal Arinsal, i Xary Rodríguez, presidenta de l’Andona Club, es van mostrar molt satisfets per un tracte que serà profitós per ambdues parts. L’acord permetrà a Andona, per exemple, gaudir dels mateixos descomptes i beneficis que tenen els usuaris del forfet Ski & Bike de l’estació. A més, Vallnord-Pal Arinsal ha fet una aportació econòmica perquè el seu logotip sigui present i visible al mallot d’Andona. Marticella va assenyalar que el patrocini “no té cap ànim de lucre sinó l’objectiu de donar més força a l’entitat”, i va afegir que des l’estació es vol “potenciar el ciclisme en ruta a través de les moltes opcions que ofereix la Massana, com el port de Cabús o el coll de la Botella”.



Per part seva Rodríguez va destacar que a Andona ja hi ha 130 socis i sòcies i que ja s’han venut més d’un centenar d’equipacions. A més, la presidenta de la formació va indicar que tots els beneficis que es recaptin amb les vendes de les equipacions s’invertiran en millores per al club i “eines per potenciar el projecte”.